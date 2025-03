Tvplay.it - Roma, questa non ci voleva: che batosta per Ranieri

Cheper il tecnico giallorosso, una pessima notizia a pochi giorni dal big match: i dettagli in vista dell’Athletic Bilbao.Ladi Claudionon si ferma più. I giallorossi vivono un momento di forma strepitoso e la vittoria in campionato contro l’Empoli ne è la dimostrazione. Sei vittorie consecutive per prepararsi al meglio al big match di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Primi nei maggiori 5 campionati europei, per un 2025 che non ha ancora visto perdere lain Serie A. L’ultima sconfitta, in realtà, risale al 15 dicembre, quando i giallorossi persero 2-0 contro il Como di Cesc Fabregas.non ci: cheper(LaPresse) tvplay.it2-1 il risultato della gara di andata in favore dei giallorossi, un punteggio che però tiene tutto ancora apertissimo per il ritorno.