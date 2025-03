Sololaroma.it - Roma, primo assist per Salah Eddine: il vice Angelino si mette in mostra

La settimana inizia nel migliore dei modi per la. Nel weekend appena trascorso, infatti, i giallorossi hanno messo a referto una vittoria per 1-0 con l’Empoli, grazie alla rete di Matias Soulé alminuto. Un successo fondamentale, arrivato con il minimo sforzo e con una solidità difensiva ormai ritrovato. Il campionato passa ora inevitabilmente in secondo piano, con il focus che si sposta sul cammino in Europa League. Sullo sfondo, infatti, c’è l’ottavo di finale di ritorno con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 allo stadio San Mamés. Uno spartiacque cruciale, se si pensa che l’avventura internazionale è cruciale in questo finale di annata.Tornando alla gara con gli azzurri, però, diverse seconde linee si sono messe in. Una di queste è il designato, acquistato a gennaio per sostituire il partente Nicola Zalewski.