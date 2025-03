Quotidiano.net - Roma Fiumicino e Ciampino premiati come migliori aeroporti d'Europa nel 2024

Per l'ottavo anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" diè stato decretato miglior scalo d'per il, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Ad affiancarlo nuovamente anche il "Giovan Battista Pastine" di, premiato"Best Airport in Europe" nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri. Con il punteggio record mai registrato prima di 4,61 (su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5),, si posiziona, nel, al primo posto tra tutti i 119europei partecipanti al sondaggio ed è l'unico tra i grandi hub internazionali, insieme a Singapore, ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi. Con questo risultato, inoltre, il "Leonardo Da Vinci", che nelha sfiorato i 50 milioni di transiti, è anche l'aeroporto in cui si registra la maggiore soddisfazione dei passeggeri tra tutti glicon traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annui in Emea (Europe, Middle East, and Africa) e America.