Roma filotto da sogno | il campionato ha ancora senso

Laesce dal Castellani con un’altra vittoria e continua a far parlare di sé anche in Serie A. Solo poche settimane fa ilsembrava ormai un obiettivo secondario, con le speranze stagionali affidate all’Europa League, ma il rendimento degli ultimi tempi ha completamente ribaltato la situazione.Striscia positiva da recordDalla sconfitta contro il Como (2-0 il 15 dicembre), i giallorossi hanno collezionato 12 risultati utili consecutivi in, eguagliando la striscia stabilita dalla squadra di Mourinho nella stagione 2021/22. A differenza di allora, però, il dato più impressionante è il ritrovato feeling con la vittoria: laha messo insieme 5 successi consecutivi, cosa che non accadeva dal 2017/18, annata che vide i giallorossi arrivare in semifinale di Champions e chiudere terzi in Serie A.