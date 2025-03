Sololaroma.it - Roma dominante, ma poco cinica: l’analisi della vittoria di Empoli

Vincere senza soffrire non sarebbe stato da. Così, anche dopo una partita dominata interamente per tutti i 90?, i giallorossi hanno rischiato di subire il gol del pareggio di Kouamé nell’ultima azionepartita. Fortunatamente, il colpo di testa dell’ivoriano si è spento al latoporta di Svilar e la partita è terminata con il risultato di 0-1 in favoresquadra di Claudio Ranieri, capace di sbloccare l’incontro dopo appena 22 secondi con Matias Soulé.Se la gara fosse finita con 3 o 4 gol di differenza nessuno avrebbe avuto niente da ridire, invece laha scelto di complicarsi la vita, colpendo due legni praticamente a porta sguarnita e tirando più volte addosso a Silvestri. Alla fine, quello che conta sono i tre punti e le energie risparmiate in vista del ritorno di giovedì a Bilbao, dove servirà una grande prestazione per conservare il 2-1 maturato all’andata all’Olimpico la scorsa settimana.