Sport.quotidiano.net - Roma da urlo: nel 2025 nessuno come i giallorossi

, 10 marzo– Dall'arrivo di Ranieri lasi è completamente trasformata. Dopo un inizio di stagione difficile segnato dal binomio De Rossi – Juric in panchina, la dirigenza giallorossa ha deciso di affidare le redini della squadra a Claudio Ranieri, che è tornato in panchina dopo la salvezza conquistata con il Cagliari nella scorsa stagione. Sir Claudio ha messo in campo tutta la sua esperienza ed è riuscito a risollevare la, che nel frattempo ha scalato la classifica ed è tornata in zona Europa. Alla luce di quanto successo nella scorsa giornata di campionato, isono saliti al settimo posto in classifica, a -6 dalla Juventus quarta. Dopo aver superato il Milan nella ventiseiesima giornata, Ranieri e i suoi si sono lasciati alle spalle anche la Fiorentina, che ha trovato la sconfitta nel match del Maradona contro il Napoli.