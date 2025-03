Liberoquotidiano.it - Roma-choc, il "trucco georgiano" con cui ti portano via tutto in casa: occhio alla borsa per consegnare il cibo

Tre georgiani, di 33, 41 e 48 anni tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati arrestati dai carabinieri della stazioneAventino con l'accusa di furto in abitazione. La scorsa mattina, passando nel quartiere Testaccio, i carabinieri sono stati allertati da alcuni residenti sulla presenza di persone sospette nei pressi di un condominio in via Ginori. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno subito fermato uno degli indagati, che fungeva da "palo" e che tentava di contattare gli altri connazionali che,vista dei militari, sono fuggiti con una grossadi quelle usate dai rider per le consegne dia domicilio. Dopo un breve inseguimento a piedi, i carabinieri hanno bloccato anche gli altri due uomini che, perquisiti, sono stati trovati in possesso di gioielli e preziosi, per un valore di circa 30.