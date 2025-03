Romadailynews.it - Roma: arrivato in Italia da 15 giorni 27enne arrestato già due volte per droga

Leggi su Romadailynews.it

Un giovane albanese di 27 anni è statoper la seconda volta in soli sei, questa volta mentre si apprestava a consegnarea un cliente in via Nemea. Il ragazzo era già statodi recente mentre ricevevadal suo fornitore alla Garbatella. Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio hanno intercettato il giovane corriere espresso a bordo di una Citroen a noleggio, mentre si apprestava a compiere la transazione con il cliente. Nonostante fosse stato giàpochiprima, il giovane sembrava non preoccuparsi di essere osservato mentre consegnava la. La polizia è riuscita a cogliere il cliente di sorpresa mentre era intento a fare “rifornimento”, arrestandolo sul posto. Un uomo visibilmente preoccupato ha confessato di aver acquistato due involucri di hashish al prezzo di 100 euro e li ha consegnati spontaneamente agli agenti.