Sololaroma.it - Roma al lavoro, Athletic Bilbao nel mirino: Celik assente

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 1-0 con l’Empoli è stata l’ennesima prova di forza della, in questo inizio 2025. I giallorossi stanno scalando sempre di più la classifica di Serie A e si trovano momentaneamente al 7° posto, una chimera solo 2 mesi fa. Il focus ora passa inevitabilmente all’Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che va messa a referto senza se e senza ma. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno passare indenni dalla trasferta del San Mamés con l’, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45. I baschi tenteranno di compiere l’impresa davanti al loro pubblico, con la Lupa chiamata a rispondere.Claudio Ranieri ha diretto nella mattinata odierna, in quel di Trigoria, l’allenamento in vista della sfida con i biancorossi. L’unicoè stato Zeki, rimasto ai box a causa di un infortunio.