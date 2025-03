Ilfattoquotidiano.it - Roghi in contemporanea, tentati omicidi e pestaggi: da Prato a Madrid la “guerra delle grucce” dei clan cinesi, che vale più di 100 milioni

La colonna di fumo nero era visibile persino dal centro di. Venti chilometri più a sud, a Fuenlabrada, le fiamme stavano divorando un intero capannone da 8mila metri quadrati nella zona industriale di Cobo Calleja. Undici squadre di Bomberos, i Vigili del fuoco spagnoli, non sono bastate a spegnere subito il rogo: divampato intorno alle sei e mezza del mattino del 28 febbraio, ha continuato a bruciare fin oltre mezzogiorno. Nessun ferito perchè a quell’orario all’interno del capannone non c’era nessuno. Solo distruzione e paura tra gli oltre cinquecento capannoni che a Cobo Calleja sono gestiti da varie società. Un timore moltiplicato dai dubbi rimasti irrisolti: chi ha scatenato l’inferno? E per quale motivo? Quell’incendio, infatti, non è un caso isolato: è doloso e fa parte di un complesso scenario criminale.