Unlimitednews.it - Rocco Micaletto è il nuovo chief medical officer delle cliniche veterinarie Mypetclinic

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) –è il. Medico veterinario con un’esperienza pluridecennale nel campo della chirurgia e dell’ortopedia veterinaria, dal 1994è membro di società scientifiche del calibro di SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinaria Animali da Compagnia), ESVOT (European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology), SCVI (Società Chirurgica Veterinaria Italiana) e SIOVET (Società Italiana di Ortopedia Veterinaria).Nel 2002 ha fondato la Clinica VeterinariaGamba, successivamente ampliata e trasformata nel 2016 nell’Ospedale Veterinario Baioni Srl – STP, di cui è attualmente direttore sanitario e responsabile del reparto di chirurgia e ortopedia. Nel 2013 è tra le fila dei soci fondatori di SICEV (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Veterinaria), attraverso cui contribuisce attivamente all’innovazionetecniche mininvasive in ambito veterinario.