Robot umani e assistenti intelligenti il futuro è adesso

Un fiume di appassionati a spasso tra gli oltre 2.700 stand per fiutare, sbirciare e prendere graduale confidenza con ilche ci aspetta. È la sintesi di quanto accaduto tra le ampie hall della Fira Gran Via di Barcellona, dove è andato in scena il Mobile World Congress. Tra computer dalle dimensioni impreviste, smartphone trasformati in novellipersonali econ cui dialogare, l’appuntamento europeo con la tecnologia del domani disegna un panorama ricco di opportunità, quasi tutte incanalate però verso un unico comune denominatore: l’intelligenza artificiale. Che è dappertutto, si sente nelle risposte fornite dagli umanoidi e dalle funzionalità su misura che offrono i dispositivi. Che sia per prenotare un ristorante vegetariano, individuare un idraulico per risolvere grane casalinghe, acquistare un dono per il partner, tutto passa e sempre più passerà dall’AI.