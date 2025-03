It.insideover.com - Robot, droni, Ia: ecco i Fantastici Quattro che portano la Cina nel futuro

Li hanno soprannominati “Big Four”, i, proprio come i famosi supereroi dell’universo Marvel. Sono le punte di diamante della nuova generazione di imprenditori cinesi dell’hi-tech, appena incaricate da Xi Jinping di rinnovare l’economia della, rivitalizzarla e renderla il più possibile impermeabile ai dazi di Donald Trump. Chi sono? Liang Wenfeng, fondatore della start-up di intelligenza artificiale (Ia) DeepSeek; Wang Xingxing, CEO di Unitreeics, tra i principali sviluppatori cinesi diquadrupedi e umanoidi; Zhang Yiming di ByteDance, famoso per aver creato applicazioni di intrattenimento e social media (come TikTok, per esempio); e Wang Tao di DJI, società leader a livello mondiale nel settore della tecnologia deie delle soluzioni di imaging aereo.