Roberto D’Antoni al lavoro su un nuovo album | si intitolerà Oggi e uscirà a inizio primavera

MILANO – Il cantautoreè alsu un: si” e. Lo abbiamo intervistato.Ciao,! Sappiamo che stai lavorando a un: raccontaci alcune anticipazioni.“Sì, sto lavorando al miodisco dal titolo “” ead. Tuttavia, è già possibile ascoltare qualche singolo facente parte dell’stesso su tutte le piattaforme digitali”.Quanti brani hai realizzato in linea di massima?“Un centinaio”.In quale città trovi più aspirazione per scrivere i tuoi brani?“Roma, per me città del cuore”.Qual è la canzone più importante che hai scritto e perché?“Non ho mai scritto senza cuore, ogni pezzo, per me, ha la stessa valenza, non riesco a stilare una sorta di classifica per importanza”.