Spazionapoli.it - Rivoluzione in Serie A, ora c’entra anche Conte: l’ipotesi è clamorosa!

Leggi su Spazionapoli.it

InA potrebbe esserci una grossa. All’interno, di questa potrebbe esserciil nome di Antonio. La stagione continua ad essere ricca di sorprese. Al momento, ci sono diverse squadra in pochi punti, motivo per il quale il discorso Scudetto continua ad essere molto ampio. Fino a ieri, tra le società in corsa per il tricolore era stata inseritala Juventus di Thiago Motta. I sogni di quest’ultimo sono però svaniti a causa della sconfitta contro l’Atalanta, la quale ha sbancato lo Stadium con un notevole 0-4. A tal proposito, il futuro dell’ex calciatore dell’Inter sulla panchina bianconera sarebbe davvero in bilico.Motta sempre più in bilico: la Juventus lavora al sostitutoIn casa Juventus sono ore di riflessione sul futuro di Thiago Motta. L’incredibili crollo contro l’Atalanta potrebbe aver aperto scenari impensabili fino a poche settimane fa.