Rivoluzione all'Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili, Pierpaolo Pretelli e il ritorno di Simona Ventura

L’Isola deisembrerebbe pronta a ripartire con la sua 19esima edizione, la decima targata Canale5, con l’ennesima. Perché archiviata la parentesi Alessia Marcuzzi, conduttrice dal 2015 al 2019, l’Isola ha poi vissuto un triennio firmato Ilary Blasi e un poco felice unicum griffato Vladimir Luxuria, con l’imminente e tutt’altro che scontatoche avrebbe trovato la sua nuova presentatrice, dopo aver bocciato l’ipotesi Diletta Leotta fresca di disastro con La Talpa. Sembra ormai certa la conduzione dell’Isola deidie a darle man forte, dicono, ci sarànel ruolo di inviato. C’è poi unche scuote i ricordi di chi ha amato l’Isola fin dai suoi primi vagiti:.L’ipotesi di undi, indimenticata conduttrice delle prime otto edizioni Rai, concorrente nel 2016 e ora potenziale opinionista, cavalcherebbe l’effetto nostalgia verso un’Isola che paralizzava il Bel Paese, con punte di 11 milioni di telespettatori e share quasi al 50% nel 2004, ex attrice 20 anni fa diplomatasi all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, debuttante al Cinema nel lontano 1999 con Come te nessuno mai di Gabriele Muccino per poi farsi vedere anche in Third Person di Paul Haggis e in Romanzo Criminale – la Serie.