Avellinotoday.it - Rivolta in carcere ad Avellino: 11 arresti per tentato omicidio

Leggi su Avellinotoday.it

Personale della Squadra Mobile della Questura die del N.I.C. della Polizia Penitenziaria - Nucleo Investigativo Regionale per la Campania ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di