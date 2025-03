Puntomagazine.it - Ritrovato Mario Granata, l’uomo scomparso da Qualiano

La notizia è di poco fae di nuovo al sicuro, in famiglia., il 70enne diieri da Voi Donizetti., malato di alzheimer, era in stato confusionale e non era rientrato a casa.Fin da subito la famiglia aveva avviato una ricerca diffondendo le foto su Facebook con l'annuncio della scomparsa, subito ripreso dai media locali. L' uomo, molto conosciuto in città per la sua attività di calzolaio, aveva messo in apprensione tutta la comunità che si è mobilitata subito diffondendo al massimo l'appello.Poco fa la notizia del ritrovamento che ha permesso un sospiro di sollievo.