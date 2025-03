Sport.quotidiano.net - Risultati Bundesliga: in vetta perdono tutte tranne il Mainz, si riaccende la lotta salvezza

Berlino 10 marzo 2025 - Se uno avesse letto le partite di questa giornata avrebbe senza dubbio descritto la venticinquesima giornata dicome interlocutoria. Tanti scontri a centro classifica e diversi testa-coda sparsi per la graduatoria. Invece il responso del campo ha raccontato di un weekend ricco di sorprese nel calcio tedesco, a partire dai tre ko patiti dalle tre primatiste, mentre il soloin zona Champions League è riuscito a ottenere il bottino pieno, arrivando così al terzo posto in classifica. Tre cadute a sorpresa che hanno riacceso la fiamma della speranza per alcune squadre in pienaper non retrocedere, mentre in mezzo al gruppo resta un alto livello di incertezza, con tante squadre compatte in pochissimi punti. L'esito delle partite del fine settimana Il weekend di calcio tedesco si è aperto il venerdì sera, quando proprio ilha trionfato per 3-1 sul campo del Monchengladbach.