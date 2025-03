Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW REVOLUTION 2025

Questa notte dalla Crypto Arena, ex Staples Center, di Los Angeles è andato il scena il secondo PPV dell’anno della AEW. Appuntamento importante quello dicon alcune storie al capolinea, su tutte quella tra Toni Storm e Mariah May, e la possibilità di avere una “nuova guida” per il roster maschile, con Cope pronto a strappare il titolo a Jon Moxley rimasto senza alleati per questo grande appuntamento. Non solo titoli principali però, impegnata anche Mercedes Monè, Kazuchika Okada e poi il ritorno di Kenny Omega in un match titolato contro Konosuke Takeshita. Di seguito trovate tutti i:Zero Hour Pre-ShowTag Team Match: Hologram & Komander (w/Alex Abrahantes) battono Blake Christian & Lee JohnsonEight Man Tag Team Match: Daniel Garcia & The Undisputed Kingdom (Adam Cole, Kyle O’Reilly & Roderick Strong) battono Shane Taylor Promotions (Carlie Bravo, Lee Moriarty, Shane Taylor & Shawn Dean)Six Man Tag Team Match: Big Boom AJ & The Conglomeration (Mark Briscoe & Orange Cassidy) (w/Big Justice) battono Johnny TV & MxM Collection (Mansoor & Mason Madden) (w/Taya Valkyrie)Main showSingle match: Adam “Hangman” Page batte MJFTBS Championship: Mercedes Moné (c) batte Momo WatanabeNumber One Contenders Match for the AEW World Championship: Swerve Strickland (w/Prince Nana) batte RicochetContinental Championship: Kazuchika Okada (c) batte Brody KingAEW World Tag Team Championship: The Hurt Syndicate (w/ MVP) (c) battono The OutrunnersAEW Women’s Championship Hollywood Ending match: “Timeless” Toni Storm (w/ Luther) batte Mariah MayAEW International Championship: Kenny Omega batte Konosuke Takeshita (w/ Don Callis) (c)Steel Cage Match: Will Ospreay batte Kyle FletcherAEW World Championship: Jon Moxley (c) batte Cope