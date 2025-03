Risolvere errori di sincronizzazione su Android

Leggi su .com

Un problema che può capitare su uno smartphonecome il Samsung Galaxy, lo smartphone Motorola, Oppo o Xiaomi, è quello dell'errore dicon uno o più servizi Google.Questa interruzione può impedire il corretto funzionamento di applicazioni come Gmail, il calendario, la rubrica, Chrome e altri servizi elencati sotto l'account Google. Lainfatti permette a queste applicazioni di ricevere dati in background in modo automatico. Accade quindi che, anche se si tocca il pulsante dellanella pulsantiera, un'icona nella barra di notifiche indica l'errore e non sembra esserci modo di sbloccare la situazione. In genere si tratta di un errore temporaneo oppure di un errore di configurazione dell'account che necessita un controllo. Glidisono un problema comune, ma la buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, si possonofacilmente.