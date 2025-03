Agi.it - Rischio vulcanico ai Campi Flegrei, le misure di sicurezza

AGI - "Noi non vogliamo contare i morti". Recita così uno striscione esposto dai rappresentanti dei comitati di Bagnoli davanti al Maschio Angioino, a Napoli, dove si svolge la seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata al tema dele bradisismico nell'area dei, alla presenza del capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Una ventina di attivisti si sono posizionati dietro lo striscione, in attesa dell'arrivo di Ciciliano e dei rappresentanti istituzionali. Accanto a loro ci sono anche una decina di volontari della Protezione civile che chiedono maggiore sostegno nelle loro attività quotidiane sul territorio. Sistema di allerta "Adesso è prematuro parlare di una cosa del genere. Sicuramente non siamo in arancione. Siamo in giallo, così come accade da diversi anni".