Secoloditalia.it - Risarcimento ai clandestini, l’esperto di diritto della navigazione: “È un colpo alla politica migratoria”

“L’ordinanza a sezioni uniteCorte di cassazione sul caso Diciotti depotenzia laitaliana dell’attuale governo. Ma anche i criteri di pianificazione dello smistamento dei migranti richiedenti asilo tra i vari centri di prima accoglienza sull’intero territorio nazionale. Con il rischio di potenziale aggravio per le regioni del sud a dover assorbire tutti i flussi migratori”. Ne è convinto il marittimista Giuseppe Loffreda che in un colloquio con l’Adnkronos illustra le zone grigie di una sentenza clamorosa che ha scatenato lo sdegno di governo e maggioranza e la claque delle sinistre.ai, parladiEsperto in, dei trasporti e relative infrastrutture, oltre che fondatore del think tank Legal4Transport.