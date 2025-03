Panorama.it - Riparte il salone dell’elicottero

Leggi su Panorama.it

Alinternazionaledi Dallas, che si è aperto ieri, il primo colpo lo ha sparato Robinson Helicopter, costruttore statunitense celebre per i piccoli mezzi (cominciò con lo R22 biposto negli anni Settanta), arrivato una quindicina di anni fa a oltre 15.000esemplari dopo aver lanciato prima il quattro posti con motore a pistoni R44, quindi il 6posti R66, primo esemplare a turbina della sua produzione. Ebbene, ieri a Dallas Robinson ha di fatto aperto ilelicotteristico 2025 presentando il mock-up di un prossimo elicottero monomotore a turbina, lo R88 da dieci posti, un progetto del tutto nuovo che punta a ricevere la certificazione di tipo entro quest'anno per entrare in servizio entro la fine del decennio, con una raccolta di ordini, in un giorno, del valore 3,3 milioni di dollari.