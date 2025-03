Rinnovabili avanti tutta | Edison investe altri 15 miliardi

Quotidiano.net - Rinnovabili avanti tutta:. Edison investe altri 1,5 miliardi

UNA CAPACITÀ DI 400 MW per produrre energia pulita da fonti. È quella che sta mettendo sul campo, come annunciato la scorsa settimana dalla società, in linea con quanto previsto Piano Strategico del gruppo, in cui è fissato nero su bianco un obiettivo: raggiungere una potenza di 5GW nella generazione di energia green da fonti pulite che non emettono anidride carbonica. Questo traguardo è stato fissato per far sì che entro il 2030 leoccupino una quota di almeno del 40% nel mix di fonti utilizzate nella generazione di elettricità. Entrando più nel dettaglio, i 400 MW messi in campo dasi compongono di oltre 300MW derivanti da nuovi investimenti nel fotovoltaico che sfrutta l’energia solare e100 MW ottenuti attraverso impianti eolici che utilizzano notoriamente la forza del vento.