Teleclubitalia.it - Rifiuti speciali sversati illegalmente da una società in un terreno nel Casertano: scatta il sequestro

Leggi su Teleclubitalia.it

Parti di mobili in legno, plastica, sanitari in ceramica, pneumatici e molto altro ancora. Una discarica a cielo aperto quella che i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Variano Patenora hanno individuato in unagricolo situato alla contrada “Montano”, a Caianello, nelda unain unnel .L'articoloda unain unnelilTeleclubitalia.