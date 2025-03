Lanazione.it - Rifiuti, l’Aoup celebra un successo: in due anni riduzione di 170 tonnellate

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 10 marzo 2025 – In due, dal 2022 al 2024, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è riuscita a diminuire di oltre 170la propria produzione disanitari. È il frutto dell’aumentata capacità di differenziarli raggiunta grazie alla sensibilizzazione del personale e degli utenti, alle verifiche e ai controlli a campione, al riposizionamento dei cestini, agli avvisi posti negli spazi a elevato passaggio, come l'edificio 30 di Cisanello, le farmacie interne e i bar. È stata posta attenzione anche alla produzione disanitari pericolosi a rischio infettivo. In questo caso ovviamente la formazione è stata rivolta solo ai sanitari, con lezioni in aula e prove pratiche, ed è servita a fare chiarezza su cosa vada effettivamente conferito nei contenitori deipericolosi a rischio infettivo e quello che invece può seguire un percorso di riciclo meno inquinante.