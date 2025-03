Riecco Donnarumma intreccio di portieri | arriva alla Juve

Leggi su Sportface.it

Gigiosi conferma uno deipiù affidabili d’Europa, ma il suo futuro appare tutt’altro che certo. La sua permanenza al PSG non è per nulla scontata e molte big hanno poggiato il loro sguardo sull’estremo difensore. L’ex portiere del Milan ha disputato finora 29 partite ufficiali con i capitolini, mantenendo la porta inviolata in otto occasioni e giocando un ruolo chiave anche in Champions League. Nonostante qualche critica ricevuta,ha saputo imporsi come titolare indiscusso del PSG, battendo spesso la concorrenza di Safonov, secondo portiere che però si sta imponendo sempre di più.Quello diè un nome sempre più spesso accostato al mercato. L’Inter,ricerca di un portiere di primo livello per il post Sommer, segue con attenzione la sua situazione con la speranza di poterlo ingaggiare a parametro zero tra un anno, ma su di lui c’è anche lantus, che potrebbe puntare super raccogliere la breve eredità di Di Gregorio.