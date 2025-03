Temporeale.info - Richiamo alimentare Carrefour, controlla subito questi dati

Leggi su Temporeale.info

Ritiro di un prodottodai banchi del, iparlano chiaro: ecco cosa devono sapere i consumatori Specialmente se abitate in una grande città, vi capita, probabilmente, di andare a fare la spesa in alcune catene di grande distribuzione. Come ad esempio quelle dei supermercati, dove si trovano prodotti per tutte le . L'articoloTemporeale Quotidiano.