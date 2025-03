Lanazione.it - Ricercato per spaccio aveva cambiato cognome, arrestato

Terni, 10 marzo 2025 - La volante di Terni haun uomo, di origini albanesi, colpito da ordine di carcerazione per motivi di. L’uomo al momento del controllo ha consegnato agli operatori un documento in cui risultava aver acquisito ildella moglie; tuttavia, dopo gli accertamenti i poliziotti sono riusciti a risalire alla sua originaria identità e hanno constatato che era destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a 7 anni di reclusione. Ora il pusher deve scontare sette anni per una condanna definitiva per droga originata dalla denuncia di una "mamma coraggio" di Terni. La donna, in passato,infatti denunciato la vicenda alla squadra Mobile per far arrestare gli spacciatori del figlio, finito nel giro della cocaina e pesantemente indebitato.