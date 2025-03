Brindisireport.it - Ricerca lavoro nel Brindisino: il turismo continua a trainare le offerte

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Centri per l'impiego Arpal di Brindisi e provincia: 96 annunci disul portale regionale. E ancora novità sul fronte: chiamata pubblica alle aziende in cerca di personale. Nell'ambito della provincia di Brindisi sono in programma due eventi: "Job on Tour.ism - 2°edizione".