Secoloditalia.it - Riarmo Ue, Prodi scatena le truppe “mortadellate”: i guerrafondai del Pd all’assalto della “pacifista” Schlein

Prima Enrico Letta, timidamente, poi Paolo Gentiloni, non senza malizia, quindi Romano, a gamba tesa. Contro la neo-Elly, che ha rotto il fronte socialista in Europa, l’armonia nel partito e l’allineamento istituzionale del Pd schierando la sua segreteria su una linea di rigetto assoluto del piano diUe, il “Pd vintage” ha ufficialmente dichiarato guerra “in the name of bomb”.Romano, ex premier, ex presidente Ue, ex pensionatopolitica, da oggi – con interviste a tutto spiano in tv e sui giornali – si iscrive ufficialmente nel partito dei “”, numerosa e rumorosa corrente interna dei Dem, che in Europa vede la scalpitante Pina Picierno su posizioni quasi scissioniste rispetto al sostegno all’Ucraina e alla necessità di armarsi per fronteggiare la minaccia russa.