Report weekend settore giovanile amaranto | 8-9 marzo

Primavera 4 Campionato fermoUnder 17 Arezzo – Foggia 0-0Una partita combattuta dall’inizio alla fine, con il Foggia che ha dominato nella prima metà di gioco. Il portiereBorghini è stato decisivo in almeno tre occasioni, neutralizzando i tentativi avversari. Nella ripresa, glisono apparsi più dinamici, con Paglicci che ha messo in difficoltà la difesa del Foggia. Un’occasione da gol è arrivata per Nugnes, ma il suo tiro è finito fuori. Nel finale, Borghini ha salvato su un potente tiro avversario, evitando la rete del vantaggio per il Foggia. Il pareggio a reti inviolate è stato tutto sommato giusto, con entrambe le squadre in ottima condizione fisica.Under 16 Vicenza – Arezzo 0-2Vittoria convincente dell’Arezzo in trasferta contro il Vicenza, secondo in classifica.