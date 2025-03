Laprimapagina.it - Rende invasa da zanzare, topi e processionarie: l’allarme dei cittadini

Da quasi due anni, da quando il Comune diè commissariato, non è stata effettuata alcuna disinfestazione. A denunciarlo è Claudio Castiglione, che sui social ha segnalato una situazione sempre più preoccupante.Oltre alla presenza diche infestano diverse aree della città, ora si aggiunge un nuovo pericolo: la processionaria, un insetto altamente nocivo sia per l’uomo che per gli animali. Le segnalazioni arrivano da diverse zone, tra cui Campagnano, Castiglione, Villaggio Europa e il Parco Robinson, dove bambini e cani rischiano di entrare in contatto con i bruchi urticanti.“La situazione è grave – afferma Castiglione – e serve un intervento immediato da parte del Comune”. La presenza della processionaria richiede operazioni specifiche di bonifica, che vanno oltre la normale disinfestazione.