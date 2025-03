Lapresse.it - Regno Unito, scontro tra petroliera e nave cargo: scoppia incendio

Leggi su Lapresse.it

Unae unasi sono scontrate al largo delle coste dell’Inghilterra orientale. Lo ha reso noto la guardia costiera britannica. Diverse scialuppe di salvataggio e un elicottero della guardia costiera sono stati inviati sul luogo della collisione, nel Mare del Nord, insieme a un aereo della Guardia Costiera e a navi con capacità antche si trovavano nelle vicinanze. La Maritime and Coastguard Agency ha dichiarato che l’allarme è stato lanciato alle 9.48, le 10.48 in Italia.Secondo quanto riferito all’emittente britannica Bbc da due diverse fonti a conoscenza delloavvenuto nel Mare del Nord, lacoinvolta nella collisione è in fiamme. Sono state inviate sul posto imbarcazioni dotate di mezzi ant