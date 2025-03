Regno Unito collisione tra petroliera e cargo | in salvo 36 marinai ora è allarme per il carburante in mare – Il video

Leggi su Open.online

Una sola persona sarebbe ricoverata in ospedale, mentre altre 36 sarebbero state «tratte in» dopo latra unae una naveavvenuta poco prima delle 11 di questa mattina neldel Nord, al largo della regione britannica dell’East Yorkshire. Secondo quanto ha confermato un deputato locale, tutti gli uomini dei due equipaggi sarebbero stati individuati e non ci sarebbero dispersi. Il problema, ora, riguarda il possibile inquinamento marittimo. Secondo la Bbc, infatti, a bordo dellasi sarebbe sprigionato un enorme incendio a seguito di numerose esplosioni. Il serbatoio si sarebbe rotto e ilper aerei, che la nave stava trasportando, ha iniziato a versarsi in. Il rischio ambientaleL’autorità portuale della città costiera di Grimsby ha affermato di aver visto innalzarsi una «gigantesca palla di fuoco».