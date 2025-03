Regno Unito collisione in mare tra petroliera e cargo | le fiamme la nube nera la maxi-operazione per salvare i marinai – Il video

Leggi su Open.online

Almeno 30 persone sono state portate a riva in condizioni non chiare dopo latra unae una naveavvenuta poco prima delle 11 di questa mattina neldel Nord, al largo della regione britannica dell’East Yorkshire. Secondo le prime informazioni riportate della Bbc – presente sul luogo con i propri reporter – a bordo dellasi sarebbe sprigionato un incendio. L’autorità portuale della città costiera di Grimsby ha affermato di aver visto innalzarsi una «gigantesca palla di fuoco». Fortunatamente, lo spazio marino intorno al luogo dello scontro era già piuttosto affollato, quindi i naufraghi hanno ricevuto soccorso rapidamente. Sul posto sono arrivati in forze i soccorsi, comprese diverse squadre di vigili del fuoco per affrontare l’incendio, che fa anche sorgere timori di inquinamento marittimo.