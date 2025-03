Tg24.sky.it - Reggio Calabria, gettano cocaina da finestra: arrestati padre e figlio

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto diper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Palmi, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori, hanno fatto irruzione nella loro abitazione del Reggino, sorprendendoli mentre tentavano di disfarsi della droga lanciandola dalla, ma l'area esterna alla casa era stata circondata. Inutile dunque il gesto di uno dei due, che è stato visto affacciarsi allae gettare due sacchetti nel cortile. Nelle buste, subito recuperate, è stata trovata della, divisa in involucri più piccoli, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi come bilancini di precisione, taglierini, un cercatore di microspie e materiale plastico per il confezionamento.