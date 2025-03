Ilrestodelcarlino.it - Reggiana C’è una buona notizia Rozzio, bandiera granata, è pronto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il capitano è tornato. Arriva finalmente unasotto il cielo: Paoloda oggi pomeriggio sarà nuovamente in gruppo con il resto dei compagni per la ripresa degli allenamenti al ‘Villa’ training center. La sua figura si staglia all’orizzonte come un’oasi nel deserto di ottimismo che ultimamente circonda la, reduce da una prestazione angosciante con il Cosenza e alla disperata ricerca di uomini veri da cui ricevere risposte concrete, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il veterano classe ’92 è sceso in campo l’ultima volta lo scorso 10 novembre (-Catanzaro 2-2) poi il 27 dello stesso mese è finito sotto i ferri per risolvere quella lesione osteo legamentosa che adesso, 102 giorni dopo, sembra finalmente alle spalle. È chiaro che per rivederlo al top ci vorrà qualche settimana di rodaggio, ma la sua leadership – anche solo all’interno dello spogliatoio – porta in dote un valore inestimabile.