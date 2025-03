Notizie.com - Reddito di libertà, come funziona e a chi è rivolto: i chiarimenti dell’INPS

Una circolareha specificato tutti i dettagli relativi all’erogazione e alla presentazione della domanda per ildi.È stata pubblicata la circolareche contiene tutti i dettagli in merito aldi, contributo economico riconosciuto mensilmente alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che si trovano in condizioni di povertà.die a chi è: i(Notizie.com)Per finanziare la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro, suddivisi equamente per ogni anno del triennio 2024-2026, alla cifra, secondo quanto stabilito nell’ultima Legge di Bilancio, è stato aggiunto 1 milione di euro all’anno a partire da quest’anno. Nel 2025, dunque, la misura potrà contare di una dote pari ad 11 milioni di euro.