Lanazione.it - Recupero di un mezzo pesante incidentato, chiude la tangenziale Ovest di Siena: ecco quando

, 10 marzo 2025 – Per consentire le operazioni didi unsulla strada statale 674disarà provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud, nella notte di domani, martedì 11 marzo, dalle 20:30 alle 6 del giorno successivo, 12 marzo. Lo comunica Anas. Foto Paolo Lazzeroni--: INCIDENTE CAMION Il traffico in direzione Grosseto sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo dinord e rientro allo svincolo di. Sarà inoltre chiusa la rampa di ingresso in direzione sud dello svincolo di/Acquacalda.disi ribalta e perde il carico di carta