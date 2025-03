Cityrumors.it - Record di un adolescente: oltre il 95% del suo viso è così

Leggi su Cityrumors.it

A un ragazzoè stato riconosciuto unperché il 95 per cento del suo corpo è fatto in modo particolareNella scorsa puntata di Guinness Worlds, condotta come da anni a questa parte da Gerry Scotti, l’attenzione di molti telespettatori si è concentrata tutta su uno dei vincitori. Un ragazzo che ha rubato l’occhio non tanto per le sue qualità, ma più che altro per il suo particolare aspetto fisico.di unil 95% del suo(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itIl suo nome è Lalit Patidar, è originario di Ratlam in India, e viene da una famigli composta da ben 14 fratellilui. Fin da quando è nato è afflitto da una malattia molto particolare che prende il nome di ipertricosi, più comunemente nota come sindrome del lupo mannaro.Vienedefinita perché consiste in una crescita eccessiva e anomala di peli su tutto il corpo o in un’area particolare.