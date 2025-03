Lopinionista.it - ReArm Europe, Landini: “In piazza il 15 marzo per ribadire la nostra contrarietà”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Noi abbiamo deciso di esserci il 15, perche’ vogliamo rendere esplicita lacontrarieta’ al riarmo voluto da Von der Leyen. La troviamo una cosa inaccettabile, la scelta non c’entra nulla con l’idea dell’esercitoo, ma indica che ogni Paese puo’ continuare ad aumentare la propria spesa. Questi soldi determineranno un taglio su altri fronti come quello dello stato sociale che ne risentirebbero. Noi parteciperemo alladel 15con bandiere della Pace. In quellaci saranno punti di vista diversi ma e’ il motivo per cui vogliamo andarci. Bisogna rendere chiaro che Europa vogliamo costruire. Trump e’ piu’ interessato alle terre rare dell’Ucraina che alla Pace”.E’ quanto ha dichiarato il leader della Cgil, Maurizio, a margine di una conferenza stampa alla Stampa Estera.