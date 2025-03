Puntomagazine.it - ReArm Europe, Castellone (M5S): “Dal Movimento un deciso no a questa follia bellicista”

Mariolina(M5S): “No alla corsa agli armamenti, serviamo unpacifistao”“La Presidente Von der Leyen annuncia il piano da 800 miliardi per riarmare l’Europa (); il Presidente Macron offre lo scudo nucleare francese come deterrente; il governo italiano parla di decine di migliaia di nuovi ragazzi da arruolare.” così sui suoi social la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S). “Quale sarà il prossimo passo? Arrivare a 6000 testate nucleari per equiparare la Russia? Tutto questo è veramente folle. C’è bisogno di un grandepacifistao. Siamo in tanti, siamo la maggioranza, facciamoci sentire. Il5 stelle dice no abellicista. Il 5 Aprile saremo in piazza anche per questo: per ribadire che i cittadini italiani hanno altre necessità e altre priorità rispetto alla corsa alle armi.