Raspadori l'attaccante che facevamo finta di non avere, sacrificato come un jazzista a Sanremo

chedi nonunNon c’è posto migliore al mondo dove stare in questo momento, Jack. A Napoli per il Napoli sull’altare a predicare il verbo della riconoscenza. Il tempo è amico più dei moduli, più dei sommi sacerdoti da fantacalcio. Al sicuro, chiuse le finestre acide del mercato, il tuo posto è nel salone del museo. Finalmente al posto tuo, nel tuo ruolo, con quegli occhi che somigliano ai piedi e quei piedi simili agli occhi di chi ha la carta giusta.due anni fa così quest’anno, a tenere il conto per poi servirlo.«Riserva a chi?» ma soprattutto di chi?Il dieci chedi nonun. Il pianista dei prati si è finalmente preso la scena e ha cominciato a suonare.