Raspadori è la chiave del Napoli di gennaio

Il miglior acquisto didelnon è un volto nuovo, ma un calciatore che faceva già parte della rosa allenata da Antonio Conte. Si tratta di Giacomo, che, grazie all’infortunio di David Neres e all’intuizione del tecnico salentino, ha trovato finalmente spazio e visibilità in un ruolo che lo sta rilanciando. Il portale Tuttomercatoweb ha recentemente elogiato l’impatto del giocatore nel nuovo modulo tattico del, sottolineando come la sua evoluzione in questa stagione possa risultare decisiva per gli equilibri della squadra partenopea.e il modulo di ConteQuando Giacomoè arrivato al, il suo inserimento sembrava complesso. Nel 4-3-3 di Conte, il giovane attaccante faticava a trovare una posizione ideale. L’arrivo di Kvaratskhelia e, successivamente, di David Neres, sembrava ulteriormente ostacolare le sue possibilità di giocare da titolare.