Ranieri, il vecchio "risultatista" non fa tendenza ma classifica (Damascelli)

La Roma sembra un’altra rispetto all’inizio della stagione, da quando alla guida tecnica è subentrato il traghettatore Claudio. Il tecnico si era ritirato dopo l’ultima esperienza al Cagliari, ma ha deciso di trascinare i giallorossi fino a fine stagione, per poi subentrare nella dirigenza. E ad oggi la Roma scala posizioni, ieri ha superato la Fiorentina e ora si trova al settimo posto in; solo pochi mesi fa era vicina alla zona retrocessione.La Roma diviaggia a ritmo scudettoIl direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive sul quotidiano:Oggi il tecnico più moderno e spiazzante della Serie A è Claudioche non filosofeggia: controllate chi mette in campo. Tonysul Giornale aggiunge:Chi ha cambiato la cronaca della Roma è Claudio, resta un professionista equilibrato, non strilla, non si dispera, non insulta, non riempie taccuini, ma, essendo un”, non fa