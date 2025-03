Tvplay.it - Ranieri fa brillare la Roma: nessuno come i giallorossi in Europa, il dato da record

Leggi su Tvplay.it

Impressionante, ladi Claudio. Passo dopo passo, la formazione giallorossa ha raggiunto unin. Squadra da applausi.Una rete di Matias Soule al primo minuto di gioco ha deciso i restanti di Empoli-. Una vittoria di misura da parte della formazione giallorossa, che in Serie A si posiziona al momento settima con 46 punti e a 10 giornate dalla fine del campionato. Nel frattempo, mentre cerca di conquistare un piazzamento inper la prossima annata, la squadra è in piena attività inLeague, in attesa del ritorno degli ottavi di finale contro l’Athletic Club, dopo la vittoria all’andata all’Olimpico.falain, ilda(LaPresse) – tvplay Alla luce di tutto ciò, mister Claudiosi sente ancora in apnea.