Ramy, sparito il palo del semaforo sotto al quale rimase incastrato

A riportare l’indiscrezione è l’Agi: non si trova più ildelalElgaml fu trovato «parzialmente», come si legge nella relazione dei sanitari che lo soccorsero, al termine dell’inseguimento dei carabinieri avvenuto nella notte del 24 novembre 2024. Lo avrebbe scritto in un’email dell’8 febbraio l’ingegnere Marco Romaniello, incaricato dello studio cinematico che sarà consegnato nei prossimi giorni alla Procura di Milano: «Per quanto attiene la disponibilità del, risulta essere stato dismesso da A2A due giorni dopo l’incidente».Non solo èil: il giubbino che indossavanon è mai stato trovatoLa perizia cinematica potrebbe chiarire meglio la dinamica in cui perse la vita, che viaggiava in sella allo scooter guidato dall’amico Fares Bouzidi.