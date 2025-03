Rai2 | Stefano De Martino e compagni affrontano la sfida Step Impossibile

Leggi su Ildenaro.it

Sesto appuntamento, martedì 11 marzo alle 21.20 su, con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto daDe. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il tema della serata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “”, con Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo pronti arsi nei giochi e nelle prove della serata: l’immancabile Stanza inclinata, Do re mi fa male, La coppia che scoppia e Rubagallina. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro, mentre Vincenzo De Lucia questa settimana “sarà” Mara Venier.